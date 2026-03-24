Заслуженный артист России Виталий Псарев умер в 74 года

Заслуженный артист России Виталий Псарев умер 23 марта в возрасте 74 лет. О его кончине сообщила генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина, сообщает «Царьград» .

«С глубокой скорбью сообщаем, что 23 марта в возрасте 74 лет скоропостижно скончался заслуженный артист Российской Федерации Виталий Вениаминович Псарев. Творческая биография артиста неразрывно связана с „Ленконцертом“ (сегодня — „Петербург-концерт“). В 1975 году Псарев стал вокалистом ВИА „Поющие гитары“ — ансамбля, чья популярность у советской молодежи была сравнима с популярностью „ливерпульской четверки“. Молодой артист с задором и надеждой вышел на большую эстрадную сцену, сразу проявив себя как яркий и одаренный исполнитель», — отмечается в некрологе.

Виталий Псарев родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. Музыкальную карьеру он начал в 16 лет: пел в ресторане, играл на рояле и руководил оркестром. Артист окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории и с 1974 года работал в «Ленконцерте».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.