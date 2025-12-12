Заслуженный артист Казахстана Олег Прядко скончался в возрасте 72 лет

сегодня в 18:31

Прощание с актером Олегом Прядко пройдет 13 декабря в Балакове

Заслуженный артист Казахстана Олег Прядко умер в возрасте 72 лет, сообщил его сын Борис в соцсетях. Прощание с актером состоится 13 декабря в Балакове, сообщает aif.ru .

«Вчера днем (11 декабря в 12:22) не стало моего папы. Папа — гений, заслуженный артист, который с легкостью и играл, и ставил спектакли, писал стихи, пьесы», — написал Прядко.

Прощание с актером пройдет 13 декабря в городе Балаково Саратовской области.

Олег Прядко родился в 1953 году. Он работал в Днепропетровском драматическом театре имени Т. Шевченко и Костанайском областном драматическом театре. С 1997 года служил в Балаковском драматическом театре.

Ранее стало известно о смерти члена Союза кинематографистов РФ, актера Олега Урюмцева, который снимался в фильмах «Сталинград» и «Петербургские тайны».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.