Зарубежные реконструкторы посетили площадку фестиваля «Времена и эпохи» в Москве

С 12 по 16 июня в столице в рамках проекта «Лето в Москве» проходит фестиваль «Времена и эпохи». Для участия в мероприятии в РФ приехали 66 реконструкторов из 8 государств, в том числе, Франции, Японии, Бельгии, Италии, Турции и Китая, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Во вторник иностранные реконструкторы посетили одну из новых площадок фестиваля — «Москинопарк», которая расположена вблизи деревни Юрово. Здесь реализуется спецпроект большого исторического праздника.

В «Москинопарке» в рамках фестиваля появилась детализированная копия небольшой части Москвы такой, какой она была в дни обороны в 1941 году. На «поле боя» сталкиваются войска Вермахта и Красной Армии.

Еще одна зона покажет работу пункта приема призывников и бывшие в годы Великой Отечественной войны очереди из добровольцев, отправлявшихся на фронт. Рядом расположится местный госпиталь, в котором покажут спасение раненых.

На улице будут установлены танки, артиллерия, штабной автомобиль и другая боевая техника. Всего установят не менее 10 единиц.

«Уверена, что досконально знать историю своей страны должен каждый, и особенно важно рассказывать ее подрастающему поколению. Такие масштабные реконструкции — возможность в интерактивном формате узнать о ней больше», — сказала главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по детской неврологии Татьяна Батышева.

«Москинопарк» является уникальным по своим масштабам и функциональности инфраструктурным проектом. Его площадь составляет 1 113 га, что в 7 раз превышает площадь американского Universal City или китайского Qingdao. В инфраструктуру кинопарка входят съемочные павильоны, натурные локации для киносъемок, кинокампус, концертная площадка и др.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что размещение фестивальной площадки «Времен и эпох» в «Москинопарке» является знаковым фактором. Это позволит продемонстрировать гостям возможности уникальной масштабной площадки.

Иностранные реконструкторы отметили, что много лет не видели мероприятий такого масштаба и исторической достоверности. Они будут рады встрече с москвичами на площадках грандиозного исторического праздника.