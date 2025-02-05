Зарайский коллектив завоевал награды на Всероссийском конкурсе «Пересвет»

С 28 по 31 января в Олимпийском парке города Сочи на сцене Сочи Парк Арена прошел IV Всероссийский конкурс хореографического искусства «Пересвет» в рамках Олимпийского фестивального движения. Конкурс прошел при информационной поддержке портала «PRO. Культура. РФ», передает пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Зарайский Образцовый детский коллектив МО хореографический ансамбль «Очаровашки-Очарование» (руководители: Заслуженный работник культуры МО И. А. Хорошева, Заслуженный работник культуры МО М. А. Енюшкина, педагог-балетмейстер С. В. Журавлёва) представил программу из шести номеров в четырех номинациях.

На конкурсе выступили коллективы со всей России, которые оценивались профессиональным составом жюри: заведующим кафедры народного танца МГИК А. А. Скрынниковым, доцентом кафедры хореографии ОГИК К. В. Гладышевым и хореографом Академии русского балета им. А. Я. Вагановой П. В. Куровым.

По итогам конкурса наши танцоры вошли в число победителей и призёров, получив дважды звание Лауреат 1 степени (современный танец, ансамбль и дуэт), Лауреата 2 степени (современный танец, малая форма) и Лауреата 3 степени (народный стилизованный танец). Также из 137 номеров конкурса в Гала-концерт вошло только 19, среди которых оказался номер наших танцоров «Яблочный сленг».

Незабываемая атмосфера конкурса, организация высочайшего уровня от Фестивального Олимпийского Движения и проживание в отеле-замке «Богатырь» у подножия Олимпийского парка создали вдохновляющую обстановку для новых достижений.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.