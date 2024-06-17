Зарайских мастеров приглашают принять участие в фестивале «Липец в Даровом»

6 июля в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» пройдет литературно-этнографический фестиваль. Сотрудники музея-заповедника «Зарайский кремль» приглашают всех, кто бережно хранит традиции народных промыслов и ремесел, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К рассмотрению принимаются изделия следующих направлений: гончарное дело, резьба и роспись по дереву, плетение из бересты и лозы, ткачество, вышивка, кружевоплетение, этнографические и обрядовые куклы.



Критерии продукции:

— аутентичность и художественная ценность ремесленных изделий;

использование традиционных материалов.

Заявки принимаются на электронную почту: n.v.smirnov@list.ru до 29 июня.

К письму необходимо приложить фотографии ассортимента продукции и свои контактные данные.

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