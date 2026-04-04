Заработок стендапера Щербакова снизился в два раза после отказа от посредников

Комик Алексей Щербаков перестал сотрудничать с посредниками для организации концертов. Он боится, что его могут подставить, а также планирует зарабатывать с тура по маленьким городам России, сообщает Mash .

Когда Щербаков работает без агентств, за выступление получает 1,8 млн рублей. Это в два раза ниже, чем во время прошлых крупных туров.

Собственными силами Щербаков организовывает концерты в домах культуры и небольших залах на около 500 зрителей. Если учитывать аренду и комиссию касс, прибыль составляет примерно два млн рублей.

Это почти на половину меньше, чем за выступление в залах на одну тыс. человек. Например, в декабре у Щербакова был солд-аут в подмосковном Егорьевске. Там комик заработал три с половиной млн рублей.

Выступления на крупных площадках Щербаков якобы не планирует, поскольку они не окупаются. Например, в Алапаевске Свердловской области вместо 600 билетов приобрели 280.

Щербаков увеличивает географию гастролей. Он поедет в Абакан, Саяногорск и Тосно.

