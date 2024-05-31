Запускается художественно-исторический проект «Дорога в Лавру»

Свято-Троицкая Сергиева лавра и РИА Новости запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля «Дорога в Лавру», сообщает информагентство .

В подкасте расскажут о том, как лавра стала сердцем страны, а также важнейшим духовным центром и экономической опорой в трудные времена. Кроме того, слушатели узнают о неизвестных исторических фактах и жизни лавры сейчас.

Трейлер (нулевой эпизод) подкаста появится в пятницу.

Казначей лавры иеромонах Архипп (Шаханов) отметил остающуюся недооцененной историческую роль преподобного Сергия Радонежского, который является вдохновителем и создателем единого русского государства. Кроме того, он подчеркнул значимость возвращения иконы «Троица» Андрея Рублева.

О данных вопросах также поговорят в совместном проекте.

Экспертами в подкасте выступят насельники лавры: главный редактор издательств «Ладан» и «Троицкая школа» иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Также своим мнением и интересными фактами поделятся историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы.