Занятия скандинавской ходьбой проходят в городском парке в Электрогорске

По вторникам и четвергам в 11:10 в парке будет возможность посетить занятия по скандинавской ходьбе. Занятия начнутся на скейт±площадке. Скандинавская ходьба помогает поддержать и укрепить здоровье.

Скандинавская ходьба задействует около 90% всех мышц человека. Особенно она полезна людям старшего поколения. Опора на палки уменьшает давление на коленные и тазобедренные суставы, а также на пяточные кости.

Скандинавская ходьба является отличным инструментом снижения калорий, поддержания организма.

Ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений.

У людей, регулярно занимающихся скандинавской ходьбой, снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины.

Занятия скандинавской ходьбой помогают разгрузить мысли, получить большой объем кислорода, который обогащает мозг.

«Я сама посещаю занятия по скандинавской ходьбе и всем советую. После активной прогулки укрепляется организм, появляется ясность в мыслях, уходят многие болевые ощущения. В голове образуется „порядок“. Во время занятий можно немного помедитировать и, „отключив мысли“, разгрузить свой организм», — поделилась гостья парка Лазарева Инна Александровна.

Палки можно взять с собой или у руководства парка.

По четвергам в 14:40 — время для мозгового штурма в парке города Электрогорска. В беседке буккроссинга всех гостей ждут познавательные лекции и веселые викторины.

По пятницам в 12:15 даем старт выходным с «Веселинкой». Подвижные игры для детей и взрослых, чтобы всласть набегаться и нахохотаться.

«Решили прогуляться в парке? Задержитесь подольше! У нас каждую неделю кипит интересная жизнь, и мы хотим, чтобы вы стали ее частью. Присоединяйтесь! Приходите с семьей или друзьями. Все мероприятия бесплатные и для всех желающих», — отмечает руководство парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.