Занятие по скандинавской ходьбе пройдет в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг»

8 апреля в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» пройдет занятие по скандинавской ходьбе. Мероприятие организовывает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации Раменский отделения Бронницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Скандинавская ходьба — это отличный способ поддержать грудную и сердечно-сосудистую систему, улучшить настроение и насладиться прекрасными видами природы.

Кроме того, есть много пользы у этой спортивной активности:

повышается выносливость;

прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и общее психоэмоциональное состояние;

скандинавская ходьба практикуется в группах, что способствует общению и созданию новых знакомств;

этот вид активности подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, что делает его доступным для широкой аудитории;

занятия помогают развивать гибкость и координацию движений благодаря синхронизации работы рук и ног.

Начало в 10:30. Сбор у главной сцены парка. Вход свободный, 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.