Замдиректора музея «Бородинское поле» открыла цикл лекций в Москве

Заместитель директора по развитию музея-заповедника «Бородинское поле» Лариса Березовая стала первым лектором проекта «Петербургские встречи: открытый лекторий». Просветительский цикл стартовал 23 октября в представительстве правительства Санкт-Петербурга в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лариса Березовая посвятила первую лекцию истории Отечественной войны 1812 года. Организаторами цикла «Петербургские встречи: открытый лекторий» стали члены молодежного совета музея-заповедника «Бородинское поле» совместно с молодыми активистами АНО «Герои Отечества».

Слушателями стали московские школьники и студенты. Они познакомились с формой и оружием начала XIX века, узнали о родах войск и героях Отечественной войны. Участникам также показали, как заготавливали патроны и солдатские сапоги. Один из добровольцев провел целый час в тяжелом обмундировании той эпохи.

Наглядные материалы для лекции предоставило военно-историческое поселение «Доронино». После встречи ребята выразили желание посетить музей-заповедник «Бородинское поле».

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