Закончилось создание докфильма «7 фактов о Платове»

Благотворительный фонд имени Донского атамана М. И. Платова, героя Отечественной войны 1812 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в январе 2025 года закончил создание документального фильма «7 фактов о Платове» — легендарном «вихорь-атамане» хронометражем 52 минуты, передает пресс-служба съемочной группы.

Продюсер — директор Благотворительного фонда — Сергей Яицкий

Режиссер и автор сценария фильма, победитель и лауреат международных и российских кинофестивалей, член Союза кинематографистов РФ и член Гильдии режиссеров РФ — Вячеслав Серкез.

Ведущий фильма — популярный актер театра и кино Заслуженный артист России Сергей Маховиков.

Фильм снят в стиле исторического детектива, в нем раскрыты факты из жизни и биографии легендарного военачальника, графа, атамана Войска Донского Матвея Ивановича Платова. В этом фильме впервые показаны исторические документы из различных архивов, рассказывающие об удивительной судьбе легендарного атамана.

Главными спикерами фильма выступили ведущие российские историки, специалисты по военной истории России, истории донского казачества и истории Российского государства того периода.

Съемки фильма прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях (место первого подвига Платова — сражение на реке Калалах), Республике Крым, в Калининградской области — г. Советск (Тильзит), а также на Бородинском поле, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Костроме, Белоруссии (местечке Мир), Лейпциге (ФРГ).