сегодня в 12:59

Захар Прилепин предложил изучать стихи из сборника «ПоэZия русской зимы» в школе

Писатель Захар Прилепин отметил, что стихотворения из книги «ПоэZия русской зимы» следовало бы внедрить в учебные программы школ и университетов уже сегодня, сообщает RT .

«Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой… Это настоящая работа, которая, я могу и рискую это утверждать прямо, стала фактом русской литературы как таковой и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия», — высказался Прилепин.

Он добавил, что ряд авторов, чьи стихотворения включены в данный сборник, заслуживают статуса современных классиков.

В книгу включены работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и специальной военной операции.

Захар Прилепин подготовил к ней предисловие. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян занималась отбором произведений.

7 сентября на центральной площадке Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась презентация сборника стихов под названием «ПоэZия русской зимы», выпущенного RT.