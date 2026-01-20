Загорелая Лариса Долина вышла на сцену после роскошного отпуска в Абу-Даби

Лариса Долина, загоревшая и отдохнувшая, впервые вышла на сцену после своего отпуска в Абу-Даби и выселения из элитной квартиры в Хамовниках, сообщает Super.ru .

Знаменитая певица посещала репетицию в «Центре исполнительских искусств „Градский холл“», где в скором времени пройдет концерт в память о Владимире Высоцком.

Лариса не пряталась за спинами своих коллег и уверенно стояла в первом ряду во время общего исполнения композиции «Большой Каретный» из альбома «Поговори хоть ты со мной».

Ранее сообщалось, что роскошный отдых обошелся ей более чем в один миллион рублей. Январские праздники Лариса Александровна провела на острове Саадият, остановившись в элитном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island, выбрав для своего размещения отдельную виллу.

Между тем стало известно, что артистке нужно потратить 50 млн рублей на засыпку самодельного пруда у ее подмосковного особняка. Водоем был создан в в защитной прибрежной полосе ручья.

Помимо того, по оценкам экспертов, артистке также придется заплатить 8,6 млн рублей за принудительное выселение из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. 19 января приставы вскрыли двери ее бывшего жилья, пока сама Долина находилась на каникулах в Абу-Даби.

