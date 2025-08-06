Задрала ноги: в Сети появилось видео полета Волочковой в экономклассе

Волочкова улетала из Петербурга в экономклассе с поднятыми вверх ногами

В социальных сетях распространилось видео, снятое в салоне самолета, где была замечена знаменитая балерина Анастасия Волочкова, сообщает «Бриф24» .

Фото - © Скриншот из видео

Она совершала перелет из Санкт-Петербурга в салоне экономкласса. На кадрах видно, как артистка расположила ноги на спинке кресла, расположенного впереди.

По словам пассажира, снявшего видео, запись была сделана 5 августа. В этот день балерина улетала из Северной столицы, куда приезжала для встречи со своим отцом, недавно отметившим 78-летие. В своих аккаунтах в соцсетях артистка сообщила, что состояние отца «очень плохое», но не стала вдаваться в детали.

Балерина вылетала из аэропорта Пулково, но пункт ее назначения остается неизвестным.