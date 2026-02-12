«Зачем оно нам?»: Юрий Лоза призвал отказаться от Дня всех влюбленных

Певец Юрий Лоза выступил с призывом отказаться от празднования Дня святого Валентина, отметив его чуждые для России корни, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам артиста, хотя этот день и отмечается в стране уже продолжительное время, он так и не стал органичной частью отечественной культуры.

«А все почему? Потому что для нас это чужой праздник, это католическая традиция. Зачем оно нам нужно? В нашей стране лучше отменить эту традицию, но нет же, мы все впитываем этот ненужный и чуждый нам колорит», — высказался Лоза.

При этом певец напомнил, что в его альбомах присутствует множество композиций, посвященных теме любви.

«Ой, да у меня много песен о любви. Но все почему-то обожают петь именно о несчастной любви, а не счастливой. Например, песни „Сто часов“ и „Опять“ — они про это высокое чувство», — отметил артист.

Лоза также добавил, что 14 февраля он предпочитает отдыхать, а не давать концерты, как это делают некоторые его коллеги по сцене.

