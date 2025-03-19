За зимний сезон домодедовский каток в парке «Елочки» посетили больше 33 тыс человек

За 107 дней работы главного катка городского округа Домодедово в парке «Елочки» его посетило больше 33 тысяч человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

16 марта большой каток с искусственным льдом в парке «Елочки» официально закрылся. Подошел к концу зимний сезон, и домодедовцы попрощались с любимой забавой — катанием на коньках на свежем воздухе до следующего зимнего сезона.

В январе на катке в парке «Елочки» состоялось выступление талантливых фигуристов и именитых чемпионов — ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар», которое посетило 3 тысячи домодедовцев.

Кроме того, весь зимний сезон на катке организовывались увлекательные мероприятия: просмотр кино под открытым воздухом, увлекательные игры и мастер-классы по хоккею.

«Спасибо команде парков за организацию и веселье. Готовимся к новому сезону и ждем всех в парки Домодедово!» — поблагодарила команду глава г. о. Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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