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«За что меня уничижали»: Волочкова пристыдила хейтеров после героического шага

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась критикой в свой адрес, заявив о возвращении на сцену спустя два месяца после операции по пересадке тазобедренного сустава. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

По словам 50-летней балерины, хирургическое вмешательство несло серьезные риски. Оно могло закончиться для нее инвалидностью.

Вопреки категорическим запретам немецких докторов, артистка возобновила концертную деятельность. В качестве доказательства она прикрепила видеозаписи и кадры с выступления, где исполняет хореографические элементы в дуэте с партнером.

Артистка выразила недоумение из-за негативных комментариев в Сети. Она подчеркнула, что вместо поддержки столкнулась с уничижением после тяжелого периода реабилитации.

«Вот, за что меня уничижали», — написала Волочкова.

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