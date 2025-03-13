С 15 марта по 28 марта 2025 г. в ДК «Подмосковье» пройдет XXVII театральный фестиваль городского округа Красногорск «Театральная весна-2025». В этом году мероприятие будет посвящено году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

27 лет назад по инициативе театральных коллективов ДК «Подмосковье» и при поддержке администрации муниципалитета был учрежден фестиваль «Театральная весна» среди любительских театральных коллективов Красногорска. В первые годы участвовали пять-семь коллективов, затем десять-двенадцать. С каждым годом росло количество участников. Повышался интерес со стороны любителей и поклонников театра. Проведение театрального фестиваля стало одним из самых значительных событий в культурной жизни Красногорска. Ежегодно более 300 участников со всего округа представляют зрителю свои постановки на большой и малой сценах Дворца культуры.

В репертуаре этого года будут представлены различные жанры — музыкальные и драматические спектакли, литературные композиции, музыкальные сказки и авторские сценарные работы. И, конечно, все работы просматривает и оценивает беспристрастное профессиональное жюри.

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