XII фестиваль «Времена и эпохи» стартует в Москве в День России

В среду в столице начинается XII фестиваль «Времена и эпохи». Гостей ждут площадки в центре мегаполиса, в округах и в парках, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего запланировано провести с 12 по 16 июня свыше 20 грандиозных сражений, 1100 часов мастер-классов. На мероприятия собрались более 2 тыс. участников.

Одной из самых масштабных реконструкций будет взятие Парижа вместе с русскими солдатами. Этот период покажут в ландшафтном парке «Митино». А в парке «Акведук» организуют атмосферу Античности на Крымском полуострове. Гости парка «50-летия Октября» смогут «перенестись» во времена освоения Сибири и Дальнего Востока.

В российскую столицу в этом году приехали зарубежные реконструкторы — свыше 60 человек из 8 стран (Италия, Франция, Япония, Турция и т. д.).

Спецпроектом фестиваля будет исторический квест. Его проведут для посетителей по одной из эпох: Античности, Средневековья и XIX века. Особые игровые локации расположатся в парках. Там можно будет помериться силой со скифом, поиграть в игры со скоморохами, а еще собрать заметки Афанасия Никитина или помочь гусару.

Музей под открытым небом ждет гостей в центре Москвы. В нем представят экспонаты и их копии. Можно будет увидеть образцы оружия, предметы быта, одежду и аксессуары.

Клубы реконструкторов представят шоу-программы. Они расскажут всем желающим об оружии и доспехах, тактике и стратегии. Кроме того, подготовлены музыкальные выступления, бои и т. д.