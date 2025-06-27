XI Международный фестиваль искусств Чайковского открылся в Клину

«Для нас каждый раз это большое событие. Благодаря Юрию Абрамовичу (Башмету - ред.) — художественному руководителю фестиваля, любви зрителей, мы понимаем, что наш фестиваль развивается. В этом году и Демьяново, и „Путь Чайковского“, который Юрий Абрамович предложил. Я надеюсь, что в этом году состоится большое мероприятие в Подольске в усадьбе Клещеево. Мы рады поддерживать такие инициативы, чтобы фестиваль Чайковского шагал по всему Подмосковью», — сказал Кузнецов.

Фестиваль открыл спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слёзы», посвященный 90-летию Альфреда Шнитке. Далее по программе следовало выступление Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Героя труда и Народного артиста СССР Юрия Башмета.

«Вообще, гениальная музыка Петра Ильича Чайковского живет гораздо дольше, чем исполнители этой музыки. Я был в Цюрихе на композиторской секции и там вдруг вспомнил, что Петр Ильич поставил в консерватории Сергею Рахманинову „пятерку“, а ведь его не очень приняли другие члены комиссии. Так он дал ему путевку в жизнь, сделал великим. Если дальше проследим линию, то там у нас и Прокофьев, и Шостакович, и Шнитке», — рассказал Башмет.

XI Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского проходит с 27 июня по 6 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповедника Чайковского в Клину. В этом году фестиваль объединит искусство, музыку и театр. Среди постоянных участников — ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки. Фестиваль проводится в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих на мероприятие.

«Ждем вас на фестивале вместе с семьями и друзьями», — написал Воробьев в своем Telegram-канале. Подробную афишу можно найти на сайте фестиваля.