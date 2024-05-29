«Выступления впечатляют»: звезды «Танцев» на ТНТ оценили фестиваль в Раменском

25 мая Раменское приняло второй сезон областного фестиваля «Город танцует в парках». 10 команд из Раменского, Бронниц и Жуковского поразили зрителей яркими номерами.

Звезды проекта «Танцы» на телеканале ТНТ также были задействованы в программе мероприятия. Знаменитые танцоры поделились своими впечатлениями о фестивале в Раменском городском парке.

«Мы уже второй раз выступаем в городе Раменское. Хочется отметить публику, которая приходит поддержать нас на концертах. Это очень отзывчивые люди. Поддержка зрителей для артиста — это главное. Поэтому мы с радостью будем приезжать сюда снова», — поделился впечатлением Виталий Уливанов.

Хореограф и танцовщик является победителем четвертого сезона проекта «Танцы» на ТНТ, а также имеет титул двукратного чемпиона России по танцам, дважды финалиста чемпионата мира в США.

Выступление команд-участников конкурса также впечатлило звезд знаменитого шоу.

«Очень здорово выступать, когда перед тобой танцуют такие ребята, которые настолько заряжают, разогревают публику. Энергетика чувствуется даже на расстоянии. Эти выступления впечатляют. Приятно видеть, что танец, как культура, развивается по всей России. И даже в небольших городах можно встретить столько замечательных, талантливых ребят», — выразила свое мнение Софа, участница первого и второго сезонов проекта «Танцы» на ТНТ, вошедшая в топ-5 победителей.

В этом году финалистом областного фестиваля «Город танцует в парках» стал раменский танцевальный коллектив «Арт-М» от ДК имени Воровского под руководством Анастасии Кукушкиной.

Организатором мероприятия является автономная некоммерческая организация «Мособлпарк».

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