Выступление за 100 млн рублей: как Джареда Лето зовут спеть в России

SHOT: концерты Джареда Лето могут состояться в Москве и Петербурге в 2025 году

Стартовали переговоры с фронтменом группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето о проведении концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость одного выступления американского музыканта и актера может достичь 100 млн рублей, сообщает SHOT .

Ранее Лето на своем концерте в Белграде заявил о том, что скучает по слушателям из РФ и однажды обязательно приедет в Москву и Петербург. После таких слов российские организаторы сразу стали узнавать, насколько реально воплотить сказанное в жизнь и сколько это будет стоить.

По предварительным подсчетам, один большой концерт фронтмена 30 Seconds to Mars в РФ обойдется в 1 млн долларов (около 100 млн рублей). Во время тура он предпочитает лучший отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара и большое количество охраны.

Кроме того, Лето желает приехать за день до концерта, чтобы была возможность прогуляться по городу, где пройдет выступление, и пообщаться с местными жителями.

Без сомнений Лето удастся легко собрать большой стадион, например, арену «Динамо» в столице. Переговоры идут о концерте в 2025 году, а пока у музыканта мировой тур.