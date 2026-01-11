Выступление Крида на тайском Пхукете отменили из-за плохих продаж билетов

Выступление рэпера Егора Крида (Булаткина) отменили на Пхукете в Таиланде. Официально из-за «организационных обстоятельств», однако возможная настоящая причина — низкие продажи билетов, сообщает Mash .

Крид планировал собрать 12 января солд-аут на одной из лучших площадок Таиланда. В новогодние каникулы там уже выступили с сольными концертами музыканты Валерий Леонтьев и Niletto. Затем ожидались концерты Крида и Вани Дмитриенко.

Однако продажи, предположительно, оказались плохими. Спрос был практически нулевым. Удалось распродать только 300 билетов, причем по самой низкой цене на танцпол (примерно по пять тыс. рублей).

Организаторы зарабатывают средства, преимущественно, на продаже VIP-билетов по цене от 150 тыс. до 700 тыс. рублей. Однако приобрести их желающих не нашлось.

В результате концерта не будет. Гостям сообщили, что это не перенос, а именно отмена. Крид должен был получить за выступление 17 млн рублей.

