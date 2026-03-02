Выставку «Счастье есть» откроют в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

Наталия Глебова и Иван Лубенников познакомились еще в Суриковском институте, где они учились на отделении монументальной живописи в мастерской профессора К. А. Тутеволь. Прожили вместе более 40 лет, и тема любви и семьи была одной из главных в их творчестве. Всего будет представлено 60 живописных работ из частной семейной коллекции. Экспозиция ждет посетителей до 26 апреля 2026 года.

«Это выставка живописи известной творческой семьи, двух ярких русских художников-“восьмидесятников», которые отразили образ нашего времени, нашей страны. Иван Лубенников и Наталия Глебова занимали независимые позиции в изобразительном искусстве, но их объединяет любовь к жизни, Родине и людям. Их полотна словно говорят: «Счастье есть!»», — поделилась первый заместитель директора музея Наталья Григорьева.

Работы Ивана Лубенникова, как и всякого крупного художника, вбирают в себя уроки мастеров прошлого. В них соединяются влияния художников Возрождения — Джотто, Пьеро дела Франческа, Филиппо Липпи — и модернистов ХХ века. Русскую линию составляют Григорий Сорока, Архип Куинджи, Александр Дейнека.

Художник-монументалист, создавший свой стиль в городской архитектуре, Лубенников и в станковую картину привнес особенности монументального искусства: конструктивность и аналитичность, лаконизм и обобщенность. «Иван Лубенников славен тем, что сумел соединить вечную красоту с традиционной живописью и с удивительной современностью», — вспоминает Наталия Глебова. Сюжеты Ивана Леонидовича всегда ироничны, точны и метафоричны, они зачаровывают зрителя игрой подтекстов и аллюзий.

Наталия Васильевна Глебова — художник тонкий, искренний, глубокой человеческой и профессиональной культуры. Мастер совмещает высокий профессионализм с несколько наивным, простодушным и трепетным взглядом на все, что ее окружает. Наталия Глебоватак говорит о себе: «Многие авторы до меня пытались соединить силу наивного и тонкость профессионального искусства. Я среди них».

Картины Н. В. Глебовой отличает легкость и наполненность светом. Это особый мир «семьи под деревом», мир дома. Семья на фоне «обнимающей» ее природы, душевная привязанность к традиционным ценностям, совместные воспоминания о местах путешествий, — все это становится материалом для творчества художника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.