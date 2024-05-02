Выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Серпухове продлили до 11 августа

Работу выставки «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в Серпуховском историко-художественном музее, продлили до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

У жителей и гостей Серпухова появилось больше времени для того, чтобы ознакомиться с экспозицией, на которой представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина и других, а также из частных коллекций. Выставка продлена еще почти на 3 месяца.

Это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея — бывшем «Каретном сарае» — объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 год. Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик, что вернуло усадьбе целостный вид.

Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу».

Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» — дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками, и нашло свое отражение в экспозиционном решении и литературных цитатах, сопровождающих произведения братьев.

В рамках выставочного проекта проходят лекции, экскурсии, в том числе и кураторские, мастер-классы и беседы для школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.