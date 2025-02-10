Выставка Владимира Артюшенко открылась в мытищинском музее

Персональная выставка Владимира Артюшенко открылась в Мытищинском историко-художественном музее в год 75-летия автора. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Поздравить с новой экспозицией, включающей более 50 работ разных периодов, пришли коллеги, друзья, родные и близкие.

Владимир Николаевич более 40 лет живет в Мытищах, 30 из них прошли на предприятии «Стройпластмасс», где он проработал сначала инженером, а потом — художником-оформителем. Коллеги отмечают его невероятную жажду жизни и трудолюбие, несмотря на все перипетии судьбы.

Много теплых и добрых слов прозвучали на открытии в честь художника. Альберт Солтанов, председатель Мытищинской Ассоциации художников, у истоков создания которой стоял и Артюшенко в 1998 году, отметил, что Владимир Николаевич — постоянный участник всех выставок объединения, а сам он и его супруга заряжают позитивом окружающих. Владимир Николаевич большую часть своей жизни посвятил исполнению казачьего репертуара, также долгие годы состоит в хоре русской песни.

Энергия природы, которую впитывает в себя Артюшенко, повсюду — лазурь морей и блики солнечного света, сочность плодов и яркость зелени — выплескивается на полотна и озаряет пространство вокруг.

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