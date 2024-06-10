Выставка в Подмосковье собрала около 7,5 тыс титулованных собак из 53 стран мира

В Московской области провели крупнейшую выставку собак «Россия – 2024». Ее участниками стали самые красивые и титулованные питомцы, заводчики, кинологи и ветеринары, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

На мероприятии собрались порядка 7,5 тысячи собак из 53 стран мира. Всего на площадке было представлено 248 пород. Среди них — волчья собака Саарлоса, брохольмер, ганноверская гончая и котон-де-тулеара.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, программа включала в себя спортивные показательные выступления. Хозяева также могли поучаствовать в мастер-классах.

«Хочется отметить, что в прошлом году мы заложили прекрасную традицию: на выставке „Россия“, которая проводится накануне Дня России, мы приглашаем российских судей. Поэтому собак приехали оценивать первоклассные судьи из разных регионов нашей страны», — подчеркнул он.

Профессиональное жюри назвало русскую псовую лучшей собакой первого дня. Кроме того, у гостей была возможность познакомиться с самыми быстрыми собаками в дисциплине ралли обидиенс, поболеть за собак-футболистов и насладиться яркими танцами с четырехлапыми.

На выставке также организовали племенной смотр тувинской собаки. Эта порода существует более 3 тысяч лет и находится под угрозой исчезновения.

Для детей до 17 лет устроили конкурс юного хендлера, где им необходимо было показать свое животное с лучшей стороны.

Помимо этого, владельцы питомцев могли бесплатно проконсультироваться у ветеринарных специалистов в выездном мини-госпитале, посетить лекции по кинологии.