Выставка усадьбы Знаменское-Губайлово открылась в Совете Федерации

Выставка «Цветные письма в будущее» открылась 14 апреля в Совете Федерации в Москве. Культурно-выставочный комплекс «Усадьба «Знаменское-Губайлово» из Подмосковья представил 40 живописных работ супругов Константина Мирошника и Наталии Кургузовой-Мирошник. Экспозиция будет работать до 12 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли 40 произведений известных российских художников Константина Мирошника и Наталии Кургузовой-Мирошник. Проект «Цветные письма в будущее» демонстрирует их уникальную творческую методику: супруги совместно определяют тему полотна, собирают материалы и одновременно работают над картиной на всех этапах — от построения композиции до завершающих штрихов.

Такой формат позволяет сохранить индивидуальность каждого автора и при этом создать цельное художественное высказывание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.