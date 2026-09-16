Выставка «Русский замок» открылась в музее Электростали

Выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» открылась 15 сентября в Историко-художественном музее имени И. И. Алексеева в Электростали. Экспозиция будет работать до 9 января 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Историко-художественном музее имени И. И. Алексеева в Электростали начала работу выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». В ее торжественном открытии 15 сентября участвовали представители администрации, деятели искусств и жители округа.

Заместитель главы городского округа Елена Митькина отметила значимость участия Электростали в масштабном проекте. Она вручила благодарственные письма главы округа куратору выставки, директору агентства «Выставком» Дине Иващенко и коллекционеру Вячеславу Арбузову.

Дина Иващенко провела экскурсию и рассказала, что проект интерактивный: многие экспонаты можно не только рассматривать, но и трогать. Вячеслав Арбузов, который собирает замки 20 лет, показал изделия с секретами, объяснил их назначение и обозначения, а также рассказал о производстве.

Художественное оформление экспозиции создал мастер по дереву Валерий Новиков. Выставка открыта до 9 января 2027 года по адресу: улица Николаева, дом 30А. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.