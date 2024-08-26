Выставка «Русская икона» открылась в Кубинке

В галерее Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Кубинке открылась выставка иконописных работ и фресок из частных коллекций — «Русская икона». «Русская икона» — проект, направленный на сохранение культурного наследия, формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей. Он включает такие направления, как: реставрация храмов, старинных икон и других предметов искусства, отражающих исторический и культурный фундамент страны.

Экспозиция, открывшаяся в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, включает иконы самых почитаемых святых покровителей Руси. Посетители выставки смогут погрузиться в мир русской иконописи, увидеть работы из частных закрытых коллекций, среди которых иконы Святого Николая Чудотворца, Феодоровской Божией Матери, Святой Блаженной Ксении Петербуржской и многих других.

Ключевыми работами выставки стали образ Матроны Московской, цикл семейных икон из частной коллекции и полный состав Двунадесятых праздников во главе с иконой «Воскресение Христово». В состав экспозиции также вошли иконы святого праведного Федора Ушакова и Казанской Божией Матери, которые являются покровителями всех, кто защищал нашу страну на протяжении многих веков.

Выставка открыта для всех желающих по 22 сентября 2024 года. Она расположена в галерее Главного храма Вооруженных Сил России на 2-м этаже.

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