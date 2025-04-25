Выставка работ молодой талантливой художницы открылась в Дзержинском

«Я ассоциирую Крым — как свои исторические корни. В детстве каждое лето проводила у бабушки, где и приобщилась к крымской культуре», — делится своими впечатлениями Анастасия. Заниматься рисованием Настя начала с пятилетнего возраста, когда ее мама привела в изостудию.

Сегодня Анастасия Волкова — художник и педагог. Она преподает дизайн в Тульском государственном университете, который она когда-то закончила. Картины Волковой хранятся в музеях и частных коллекциях нашей страны и за рубежом. Одна из любимых техник автора — масляная живопись.

Гостями мероприятия в этот день стали школьники, воспитанники центра и ценители искусства. Гости выставки особенно отметили картину «Полдень в Никитском ботаническом саду». Как рассказала автор, когда она приступила к работе над этим полотном, оказалось, что пенал с кисточками забыла дома. «Тяжелая сумка с красками, мольбертом — всё взяла, а кисточек нет. И было обидно уйти, так ничего и не нарисовав», — говорит художница. С собой у нее оказался спонжик для макияжа, вот им она и выполнила эту картину.

Многие посетители высказали автору восхищение представленными работами и отметили, что Анастасия обладает несомненным талантом живописца. Автор рассказала о своих работах, вдохновении и творческом процессе. Зрители смогли задать вопросы и погрузиться в атмосферу крымских пейзажей.

Выставка живописи «Весна в Крыму» продлится до 16 мая, вход свободный.

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