Выставка о полярных регионах откроется в Коломне 14 мая

Выставка «Притяжение полюсов» художницы Натальи Груздовой откроется 14 мая в коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В экспозиции представят живопись, графику и фотографии, посвященные Арктике и Антарктике, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект объединит работы, отражающие природу и атмосферу полярных регионов. В залах галереи покажут произведения, созданные по итогам экспедиций на Северный полюс, архипелаг Земля Франца-Иосифа, в Антарктиду и на Южные Шетландские острова. Художница участвовала в круизах на атомном ледоколе «50 лет Победы» и судах ледового класса.

Арктика и Антарктика стали ключевой темой творчества Натальи Груздовой. Она родилась в Коломне, окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, состоит в союзе художников России и Творческом союзе художников России. Автор участвует в городских, региональных и Всероссийских выставках.

Работы художницы хранятся в фондах галереи «Дом Озерова» и частных коллекциях. Выставка будет работать до 30 июня. Возрастное ограничение — 0+.

