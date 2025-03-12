Выставка о подвигах местных жителей открылась в Ленинском округе

В библиотеке Ленинского округа состоялось открытие экспозиции «Герои нашего времени», посвященная подвигам местных жителей, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы все обязаны знать, чтить и помнить тех, кто защищал и защищает независимость и суверенитет нашей Родины. Мы гордимся и будем всегда помнить их имена. Каждая представленная фотография трогает душу. Мы будем делать все, чтобы о подвигах их знали наши ныне живущие и будущее поколение. Вечная им Слава и Память. Низкий поклон всем родителям, которые воспитали настоящих патриотов нашей Родины», — сказала зампредседателя совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская.

Среди экспонатов представлены окопные свечи ручной работы, рацион питания на передовой, каски, детали беспилотников, гильзы и дроны, которые доставлены из мест боевого соприкосновения. Также на стендах представлены фотографии героев, действующих и погибших. В оформлении экспозиции принимали участие местные жители, волонтеры, а часть экспонатов передали историко-культурный центр, совет ветеранов и военно-патриотический центр «Стратегия».

«С территории Володарской земли сражаться с нацизмом и неонацизмом на территорию сопредельного государства ушли более 50 мужчин. Когда в 2022 году объявили мобилизацию, ребята не задумываясь приняли решение идти защищать Родину», — рассказала начальник территориального отдела «Володарское» Светлана Литвинова.

На открытии выставки присутствовали представители администрации муниципалитета, школьники, педагоги, а также члены семей бойцов специальной военной операции. Выставка открыта для всех желающих, вне зависимости от возраста. Ее смогут посетить как взрослые, так и дети.

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