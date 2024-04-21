Выставка о Екатерине II откроется в музее-заповеднике «Царицыно» 23 апреля

С 23 апреля в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» откроется капсульная выставка, посвященная императрице Екатерине II, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный музей-заповедник празднует 295-летие со дня рождения российской самодержицы и посвятил ей 2 масштабные экспозиции — «Екатерина II. Золотой век Российской империи» и «Царицыно Екатерины II». Главным экспонатом станет скульптура Александра Опекушина (1896 год), которая украшает Екатерининский зал Большого дворца с 2007 года.

Все желающие в рамках выставки смогут увидеть около 30 портретов российской императрицы. Также на экспозиции будет представлена работа 1797 года кисти Петра Дрождина, которая стала любимым портретом царицы.

При этом выставка в Большом дворце станет лишь прелюдией к празднованию 40-летию музея-заповедника «Царицыно». В начале лета здесь откроется выставка «Люди и фонды».