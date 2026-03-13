Выставка о дворянском воспитании откроется в усадьбе Вяземы 19 марта

Выставка «Дворянское воспитание. Обычаи и традиции» откроется 19 марта в музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского округа. Проект подготовлен совместно с музеем-заповедником «Остафьево — Русский Парнас» к 210-летию начала дружбы П. А. Вяземского и А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция приглашает посетителей в атмосферу XIX века и рассказывает, как формировалась личность юных представителей русской аристократии. Главными героями стали представители рода Шереметевых — последние дореволюционные владельцы усадьбы Остафьево.

В верхней библиотеке князей Голицыных представлено около 50 мемориальных предметов. Среди них — письма юного графа Сергея Дмитриевича Шереметева к бабушке, его детские рисунки, старинные счеты, транспортир и тетрадь по чистописанию его прадеда.

Выставка также раскрывает особенности подготовки молодых дворян к взрослой жизни. Мальчиков ориентировали на государственную службу и поступление в учебные заведения, в том числе Пажеский корпус, воспитывая эрудицию и преданность России. Девочек обучали ведению дома и светским манерам. Об этом напоминают рукописные альбомы с гербариями и стихами Лермонтова и Жуковского.

Экспозиция будет работать до 7 июня. Возрастное ограничение — 0+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.