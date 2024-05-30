Выставка «Мы не одни во Вселенной» открылась в Реутове

Выставка «Мы не одни во Вселенной» открылась в Музейно-выставочном центре Реутова. Врач, писатель, поэт и художник Алла Мазалецкая представила на ней более 100 картин.

Одной из первых для выставки была написана картина с изображением медузы. Так свою жизнь видит Алла Мазалецкая.

«Картина наполнена тем символизмом, который мне близок и понятен. Это — мой автопортрет. Я, конечно, мало похожа на медузу. Но те ограничения формой, которые несет в себе это полотно, мне было близко, например, в 1996 году», — рассказала автор выставки «Мы не одни во Вселенной» Алла Мазалецкая.

Картина «Приобретение потерь» также занимает на выставке видное место. На ней изображена небольшая лестница. Ступени располагаются хаотично — то вверх, то вниз. Глубинный смысл вложил в нее автор.

«Это — фрагмент лестницы в небо. Это — символ нашего пути жизненного. Черная, жесткая, плотная лестница с широкими ступенями: вот первый десяток, второй… Это может быть один день или одна неделя. Каждый поймет свое. Мы идем по ней. Что-то происходит, что-то мы приобретаем, кого-то теряем. Тем не менее, это разнообразие, которое складывается в определённом сегменте», — отметила Алла Мазалецкая.

Душевные страдания, боль и потери, то, как устроена человеческая жизнь, — главное, что хотела показать художница в своих картинах. Причём, рассказывать детально, не стала. Хотела, чтобы зрители сами нашли истину.

«Картины Аллы Мазалецкой заставляют задуматься. Это не просто рисунок. Это — своеобразное послание. Заинтригован, удивлен, поражен — насколько сильно совпадает наше понимание бытия», — отметил посетитель выставки «Мы не одни во Вселенной» Герман Зайцев.

Выставка в Музейно-выставочном центре Реутова работает до 16 июня.

Возрастное ограничение — 12+.

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Текст — Ксения Казакова