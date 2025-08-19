Выставка «Лето» открылась в историко-художественном музее Щелкова

К 100-летнему юбилею города, 19 августа, в Щелковском историко-художественном музее открылась выставка «Лето» из фондов музея. Гости увидят живописные и графические произведения искусства, а также керамику. Работы для выставки собирались в течение нескольких лет — пейзажи, натюрморты, жанровые работы, авторами которых являются художники из Щелкова, Хотькова, Сергиева Посада, Москвы и других городов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представлены произведения современных художников. Среди них картины заслуженных художников РФ Александра Беглова, Ирины Воробьёвой, Виктора Елизарова, Карла Фридмана, Сергея Небесихина, Андрея Дубова, Владимира Сундукова, Владимира Урсакия.

Также посетители увидят жанровые произведения заслуженных художников РФ Германа Безукладникова и Виктора Пяткова.

Среди графических работ гравюры Марины Лазаревой и акварели Николая Шкуркина. Впервые широкой публике покажут произведение «Букет цветов» заслуженного художника РФ Альбины Воронковой.

На выставке «Лето» представлены работы из керамики Анны Андриановой, Анны Филипповой, Екатерины Базловой.

Выставка продлит свою работу до 27 сентября.

Информацию о билетах можно найти на сайте Щелковского историко-художественного музея, который находится по адресу: Московская область, округ Щелково, ул. Советская, 54.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.