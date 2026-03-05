сегодня в 14:04

Выставка «Ладья» в Москве собрала 9,8 тыс человек

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия 2026» открылась 4 марта в Гостином дворе в Москве и в первый день привлекла около 9,8 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Стенд Московской области традиционно стал одним из самых масштабных и красочных на выставке. Регион представил широкий спектр предприятий народных художественных промыслов. В их числе ООО «Галактика и компания», ПК Дулевский фарфор, ОАО «Елочка», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО «Богородская фабрика», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Металлоподнос» Жостово, союз гжельских мастеров, ООО «Гжельский завод художественной росписи» и ООО «Гжель-художественные мастерские».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.