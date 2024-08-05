Выставка «Коллеги 2024» стартует 8 августа в Видном

В историко-культурном центре города Видное идет подготовка к открытию выставки «Коллеги 2024», на которой будут представлены работы студентов, выпускников и преподавателей кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В этот раз мы старались сделать так, чтобы выставка была понятна каждому. Наша цель заключалась в том, чтобы каждый посетитель мог найти что-то, что привлекло бы его внимание и вызвало интерес», — сказал куратор выставки Московского регионального социально-экономического института Ольга Пронина.

Она добавила, что на выставке будут представлены ночники, иллюстрированные книги, упаковки для товаров и игрушки, сделанные руками преподавателей.

Особое внимание будет уделено социальным направлениям — один из выпускников создал проект для центра паллиативной помощи, нарисовав на графическом планшете комикс с игровыми элементами.

На выставке можно будет увидеть разные направления дизайн-профессии. Открытие состоится 8 августа, и в этот же день будет проведен мастер-класс, где все желающие смогут научиться делать быстрые портретные наброски.

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