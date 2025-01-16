Выставка картин «Волшебное Рождество» стартовала в Воскресенске

Дмитрий Шкуратов — человек многих талантов: он и художник, и график, и гравер по граниту, и актер Народного Драматического Театра Дворца культуры «Химик», а также автор песен под гитару, которые он с успехом исполняет на разных мероприятиях и в кругу друзей.

В изобразительном искусстве Дмитрий считает себя больше иллюстратором, хотя многие любят и ценят его как живописца, особенно по серии сказочных пейзажей и портретов. Художник с удовольствием работает со сказочными сюжетами, как детскими, так и взрослыми. Сам он объясняет это тем, что в детстве и юности очень любил читать книжки с картинками, невольно любуясь и изучая стиль рисунка того или иного талантливого художника. Особенно нравились ему работы В. Чижикова, Л. Владимирского, Г. Валька, В. Алфеевского. Выставки Дмитрия Шкуратова успешно проводятся на многих значимых объектах города Воскресенска и радуют зрителей.

В библиотеке выставка открыта до 31 января по адресу: г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 7. Возрастное ограничение: 0+.

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