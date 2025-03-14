Выставка картин «Дарите женщинам цветы» открылась в Луховицах

В Луховицах заработала выставка картин «Дарите женщинам цветы». Она включает в себя сотню работ. На цветочное великолепие посмотреть можно в городском выставочном зале, сообщает пресс-служба администрации округа.

В экспозицию вошли работы 21 художника. Помимо луховичан картины представили живописцы из Коломны, Зарайска и Москвы. Здесь есть произведения, которые выполнены маслом, акварелью и в смешанной технике. Помимо маститых художников картины выставили воспитанники детской художественной школы «Штрих».

Как подчеркнула заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева, уровень работ разный, но в этом и плюс. Каждый может найти себе картину по душе.

«Каждый год мы стараемся сделать для наших дорогих женщин такой подарок. В прошлом году выставка называлась «Женский образ на полотнах художников». Теперь — «Дарите женщинам цветы». Выставка получилась необыкновенной, теплой и замечательной», — сказала Елена Киняева.

Выставка заработала в честь Международного женского дня. Как отметила Елена Киняева, посетители, которые пришли в зал в день открытия, остались под большим впечатлением.

«Люди реагировали хорошо. Даже на следующий день мне звонили и говорили, что в приподнятом и праздничном настроении пришли с открытия выставки. В словах это не опишешь. Приходите, посмотрите», — отметила Елена Киняева.

Выставка «Дарите женщинам цветы» будет работать до 28 марта. Посетить зал можно в любой день кроме воскресенья и понедельника. Время работы — с 09:00 до 18:00. Ограничений по возрасту нет (0+).

Также Елена Киняева сообщила, что с 3 апреля в зале заработает выставка «Мир увлечений луховичан». Здесь будут представлены коллекции местных жителей — от марок и значков до кружек, утюгов и самоваров. Организует выставку Союз луховицких коллекционеров.

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