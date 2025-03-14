Выставка к 80-летию Победы открылась в музее Балашихи

На торжественном открытии выставки «Чтобы помнили» под лозунгом «Успех в единстве поколений» присутствовали председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов округа Андрей Холод, заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи, заслуженный работник культуры РФ Марина Чернова, а также школьники, жители и гости округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Уходит время, уходят наши ветераны. К сожалению, их осталось очень мало. Воспоминания о Великой Отечественной войне остаются в произведениях, которые нам подарили наши художники. Сегодня наши воины защищают интересы России и борются с фашизмом на братской Украине, бойцы складывают головы и отдают жизнь за наше с вами будущее. Жители могут прийти и прикоснуться к тем произведениям, которые находятся в наших архивах и запасниках», — сказал Геннадий Попов.

В Картинной галерее представлены уникальные произведения из фондов Балашихинского историко-художественного музея, созданные художниками-фронтовиками:

— Леонидом Стилем — его работы «Высота», «Безымянная высота», портреты Героев Советского Союза.

— Михаилом Аникеевым — его картины показывают солдат не как безликих героев, а как живых людей с их страхами, надеждами и мечтами.

— Иваном Пензовым — портреты маршала Чуйкова и других героев войны.

Помимо этого, на выставке можно увидеть графические работы Льва Дурасова и Ярослава Титова, рассказывающие о буднях советского народа и ужасах фашизма, масштабный полиптих «22 июня 1941» Евгения Дацко, визуализирующий первый день войны, коллажи, посвящённые подвигу блокадного Ленинграда, эвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея, а также современные работы, посвящённые специальной военной операции, от художников Рины Гри, Игоря Кузнецова и фотографов Павла Волкова и Дмитрия Неумоина.

Ознакомится с работами художников можно по адресу: проспект Ленина, д. 10.

Выставка продлится до 11 мая 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.