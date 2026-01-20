сегодня в 16:11

Выставка «Импрессионизм с русской душой» открылась в Серпухове

Серпуховский историко-художественный музей 4 февраля открыл межмузейную выставку «Импрессионизм с русской душой», посвященную развитию русского импрессионизма конца XIX – начала XX века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея представлена выставка, раскрывающая особенности русского импрессионизма. Экспозиция объединяет более 90 работ свыше 50 мастеров, среди которых Алексей Саврасов, Василий Поленов, Исаак Левитан, Константин Коровин, Абрам Архипов, Давид Бурлюк, Константин Юон и другие.

Основу выставки составляют произведения из коллекции Серпуховского музея, а также экспонаты из Государственной Третьяковской галереи, Музея Москвы, музея «Новый Иерусалим», Химкинской картинной галереи, музея изобразительных искусств имени Пушкина, Тверской областной картинной галереи, музея-заповедника Поленова и трех частных коллекций. Многие работы демонстрируются впервые.

Экспозиция организована по тематическим разделам: «Деревня», «Усадьба», «Город», а также по временам года, которые выступают художественными метафорами. Для погружения в атмосферу эпохи используются мультимедийные и интерактивные элементы, а также ольфакторное сопровождение, созданное совместно с партнером biblioteka aromatov.

Выставка продлится до 16 августа в отреставрированном здании галереи «Каретный сарай». Подробности и билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.