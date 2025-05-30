Выставка художницы Кашниковой откроется в музее «Картинка» в Балашихе 31 мая

Выставка из 40 картин, написанных Кашниковой за последние 15 лет, продлится по 29 июня 2025 года.

«Катя Кашникова — молодая женщина, инвалид I группы, попавшая 20 лет назад в страшную аварию. Она много-много тренируется ежедневно. И много рисует, пишет замечательные картины. Очень хорошо чувствует цвет», — рассказала заведующая отделом «Картинка» Краеведческого музея Железнодорожного Анастасия Воронцова.

По словам автора выставки, в детстве она окончила художественную школу, однако ошиблась и поступила в университет на менеджмент. В вузе Кашникова проучилась всего лишь 2 месяца, а затем на пешеходном переходе девушку сбила машина. Врачам чудом удалось спасти Екатерине жизнь. После ДТП живопись стала для девушки не просто спасением, но и смыслом жизни.

Художница отметила, что старается писать картины при дневном свете с раннего утра и до самого вечера. При этом после страшной аварии ей тяжело держать в руках кисть и смешивать краски. Также недуг влияет и на технику рисунка, но Кашникова, вдохновленная творчеством живописца Ивана Айвазовского, хочет поделиться со зрителями своим видением красоты мироздания.

Одновременно в балашихинском музее «Картинка» открывается выставка работ знаменитого советского графика, живописца, книжного иллюстратора, народного художника России и лауреата государственной премии РФ Виктора Дувидова. В экспозиции будут представлены 80 работ, созданных в разные годы, в том числе его иллюстрации к книгам Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

«Виктор Аронович Дувидов — человек удивительной судьбы <…> Рос в закулисье Большого театра, у него в руках постоянно был блокнотик с зарисовками. Был знаком с Марисом-Рудольфом Лиепой и Майей Плисецкой. Вдова художника Лидия Павловна подарила нашему краеведческому музею подлинники его работ. Эта коллекция стала стимулом к созданию музея „Картинка“. Часть из этих работ будет представлена на открывающейся выставке», — сказала Воронцова.

Музей детской книжкой иллюстрации «Картинка» был открыт в 2017 году и является частью Краеведческого музея микрорайона Железнодорожный. Основу коллекции музея составляет собрание работ известного художника-иллюстратора Виктора Дувидова. Коллекция была передана музею вдовой народного художника России в марте 2016 года.

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