Выставка художника-путешественника открылась в Сергиевом Посаде

В галерее «АртБаза» в Сергиевом Посаде открылась выставка живописца Аллана Ранну, которая носит название «Дорогой небес». Открытие состоялось недавно, 22 ноября, и выставка продлится месяц, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вниманию зрителей представлена уникальная серия произведений автора.

«Добраться до Луны Аллан Ранну пока не смог, а вот побывать в Гималаях, Тибете, Памире, Алтае, Тянь-Шане довелось. Эта серия работ зародилась в Небесных Горах, на берегу Иссык-Куля. Вода растворялась в земле, земля в небе, было ощущение, что все стихии растворяются в небе и поднимаются туда, и душа моя точно так же», — рассказал художник Аллан Ранну.

Кроме возможности насладиться работами талантливого мастера, галерея подготовила ряд мероприятий. Так, запланировано проведение встреч школьников с автором выставки, а также творческих вечеров для поклонников творчества Аллана Ранну. Особое внимание заслуживает событие, запланированное на ближайшую субботу, 29 ноября, когда зрители смогут услышать музыку, исполняемую на таких музыкальных инструментах, как виолончель и тибетские чаши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.