Выставка художника Алексея Кравченко откроется в Коломне 17 сентября

Выставка «Алексей Кравченко. С любовью к России» откроется 17 сентября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» и продлится до 18 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» 17 сентября откроет выставку «Алексей Кравченко. С любовью к России». Экспозиция заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Алексея Кравченко будет работать до 18 октября. Возрастное ограничение — 6+.

В экспозицию вошли работы, выполненные в техниках многослойной акварели и пастели. Посетители увидят пейзажи, натюрморты и портреты, передающие психологию моделей.

Алексей Кравченко с 2012 года работает профессором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а в последние годы возглавляет Школу акварели. Художник участвовал более чем в 70 выставках, в том числе международных, и провел свыше 20 персональных проектов. Информация и билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

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