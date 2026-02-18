сегодня в 17:13

Выставка хохломы открылась в ДК «Луч» в Красногорске

В доме культуры «Луч» в Красногорске открылась выставка хохломской росписи из частной коллекции жителя села Дмитровское Александра Бутенко. Экспозиция будет работать до 28 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В холле дома культуры «Луч» представлена уникальная выставка хохломы, собранная Александром Бутенко из села Дмитровское. Посетители могут увидеть изящные деревянные изделия, украшенные золотыми узорами, которые отражают традиции народного искусства.

Экспозиция позволяет гостям окунуться в атмосферу русской деревни и познакомиться с богатым культурным наследием. Организаторы отмечают, что яркость и выразительность хохломской росписи не оставляют равнодушными посетителей, а мастерство русских умельцев вызывает восхищение.

Выставка «Душа русской росписи» будет работать до 28 февраля по адресу: село Петрово-Дальнее, улица Школьная, 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.