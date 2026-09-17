Выставка «Хлеб — это не просто» открылась в Щелковском музее

Выставка Союза художников России «Хлеб — это не просто» открылась 17 сентября в Щелковском историко-художественном музее. Экспозиция объединила работы 20 подмосковных мастеров и ароматы, связанные с хлебом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка Союза художников России «Хлеб — это не просто» открылась 17 сентября в Щелковском историко-художественном музее. В экспозицию вошли работы 20 мастеров подмосковного отделения Союза художников России. Проект предлагает взглянуть на хлеб через искусство, историю и запахи.

Хлеб появился в неолите, когда люди начали смешивать зерно с водой. Позднее он стал сакральным символом в христианстве и важной частью славянских традиций застолья. Современные художники продолжают традицию изображения пекарен и выпечки, вдохновлявшую создателей голландских натюрмортов, Алексея Венецианова, Бориса Кустодиева с картиной «Булочник» и Илью Машкова с полотном «Снедь московская. Хлебы».

В залах музея представлены лаконичные натюрморты, масштабные пейзажи, традиционные куклы и произведения, созданные с участием нейросетей. Визуальный ряд дополнили ароматы «Хлебная корочка», «Панеттоне», «Сливочная сдоба» и «Молочная булочка».

Выставка будет работать до 24 октября. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея.

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