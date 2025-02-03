«Независимый проект существует благодаря его участникам. Они печатают фотографии, оплачивают аренду помещения и издание каталогов по выставке. Проект развивается, приходит больше участников, повышается техническое качество работ», — рассказал член жюри Валерий Стрижикозин.

Для экспозиции отобрано 120 фотографий из 1000 конкурсных работ.

Объединенные общей темой, фотохудожники не ограничились единым стилем и жанром. Среди экспонатов встречаются как яркие пейзажи, так и черно-белые портреты, раскрывающие атмосферу города. В фотокартинах отражена домашняя красота глубинок, динамичная жизнь мегаполисов, забавные и философские миниатюры.

В выставке приняли участие ступинские фотохудожники Александр Кретов и Алексей Астахов.

В этом году выставку впервые провезли по городам. Старт турне начался в Санкт-Петербурге, в Доме книги. Затем экспозиция отправилась в Тулу, Новомосковск, Белгород и, наконец, добралась до Ступино. Следующими оценить работы фотохудожников смогут жители Архангельска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.