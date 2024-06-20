Выставка «Город мой, что сердцу дорог…» открылась в Подмосковье

В Московской области 14 июня в выставочном зале музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» открылась выставка «Город мой, что сердцу дорог…». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В экспозиции представлены предметы из фондов музея, тесно связанные с историей города, которые никогда ранее не выставлялись или участвовали в выставках очень редко.

В выставке нашли отражение наиболее интересные факты истории Дмитрова. Многовековая история древнего города раскрывается через многообразие музейных предметов, их уникальную, бытовую, мемориальную ценность и уникальность. За 870 лет, в течение которых рос и развивался Дмитров, произошло очень много событий, которые регулярно находят свое отражение в различных выставках, проходящих в музее. Здесь история Дмитрова представляется в хронологическом порядке, в контексте исторических событий страны.

Комплексы, представленные в экспозиции: «Дмитров. Предания веков», «Герб города Дмитрова», «Дмитров — город воинской славы», «Святыни Дмитрова», «Города-побратимы», «Ностальгия».

Выставка ждет посетителей до 15 сентября.

Больше информации на сайте музея.

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